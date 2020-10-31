2020/10/31 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني،

اليوم السبت، توجيهاً بشأن الطرق

المغلقة في المحافظة وطريق ديوان

المحافظة، بعد افتتاح ساحة التحرير

اليوم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ

البصرة، أن "أسعد العيداني و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فتح التحرير.. محافظ البصرة يصدر توجيهاً بشأن الطرق المغلقة وطريق ديوان المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فتح التحرير.. محافظ البصرة يصدر توجيهاً بشأن الطرق المغلقة وطريق ديوان المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).