هيئة الحشد توافق على تشكيل ثلاثة الوية من الحشد العشائري في الانبار

2020/10/31 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

اعلن امر الفوج الاول لحشد محافظة الانبار صلاح العيساوي ، السبت، عن موافقة هيئة الحشد الشعبي على تشكيل ثلاثة الوية من الحشد العشائري في عموم مدن الانبار .

وقال العيساوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” هيئة الحشد الشعبي وافقت على تشكيل ثلاثة الوية من الحشد العشائري منتشرة في عموم مدن الانبار وتخضع هذه الالوية وتسليحها لهيئة الحشد الشعبي والقوات الامنية “.

واضاف ان” التشكيل الجديد ادى الى الغاء عدد من افواج الحشد العشائري وضمها في مقرات مسيطرة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ عودة الامن والاستقرار الى مدن الانبار”، مبينا انه ” بموجب التشكيل الجديد انيطت مهمة استلام الملف الامني للواء الاول لمناطق اقضية عامرية الصمود والكرمة والنساف فيما اسندت المهام الامنية للفوج الثاني لمناطق اقضية الخالدية والرمادي ومناطق جزيرة الرمادي”.

واكد ان” مهام اللواء الثالث اسندت اليه حماية المناطق الغربية اقضية الرطبة وهيت وحديثة وراوه ويضم كل لواء ثلاثة مقرات مسيطرة ، موضحا ان” حركة الوية وافواج الحشد العشائري ستكون بأمرة هيئة الحشد الشعبي والقوات الامنية “.



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