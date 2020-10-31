2020/10/31 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ضيفه هويسكا في الدوري الإسباني.



ويستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: ‏حارس المرمى: كورتوا خط الدفاع: فاسكيز – راموس – ميليتاو – مارسيلو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا وكالة الصحافة المستقلة.

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