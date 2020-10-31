يحيى رسول.. اعادة فتح التحرير والجمهورية جاء بالتنسيق مع المتظاهرين

2020/10/31 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، أن إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد جاء بالتنسيق مع المتظاهرين السلميين.

وذكر رسول في منشور على فيسبوك، اليوم (31 تشرين الاول 2020)، إنه "بالتنسيق مع ابنائنا المتظاهرين السلميين، باشرت قيادة عمليات ‫بغداد بفتح ‫ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط العاصمة".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت في وقت سابق فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة السيارات والمواطنين، بعد مرور عام كامل على إغلاقه.

ا.ح

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