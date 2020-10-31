الإعلام الأمني يعلن مقتل طيارين اثنين بسقوط طائرتهم في بلد

2020/10/31 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل مقدم طيار ومساعده نقيب طيار بسبب حدوث خلل فني في طائرتهم سزنا كرفان 172 (تدريبية).

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، انه "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان 172 (تدريبية) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير الماهوله".

وأضاف البيان: "وقد ادى الحادث الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

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