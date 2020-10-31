بالصور.. الكاظمي يستقبل نظيره المصري

2020/10/31 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، الذي يزور العراق على رأس وفد كبير.

وقال الكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه أقيمت مراسم استقبال رسمية، بالعاصمة بغداد، بمناسبة زيارة رئيس وزراء دولة مصر، حيث عزف النشيد الوطني للبلدين.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الى العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من اليوم، فيما كشفت وزارة الخارجية ان زيارة الوفد المصري الى بغداد تأتي استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي اجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة ،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين ،الذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان.

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