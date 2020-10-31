الأمن الوطني: اعتقال اثنين من عناصر داعش في كركوك

2020/10/31 | 15:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد جهاز الأمن الوطني، السبت، اعتقال اثنين من عناصر تنظيم داعش ينتميان إلى ما يسمى بـ "ديوان الدعوة والمساجد" و"ديوان الجند" في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان، اليوم، 31 تشرين الأول 2020، إنه "بناء على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131)، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد مقاطعة المعلومات مع قاعدة البيانات واجراء التحري الميداني من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين من عناصر عصابات داعش الارهابية ممن يعملون ضمن ولاية كركوك".

وأضاف، أن "احد الإرهابيين ينتمي لما يسمى بديوان الدعوة والمساجد وعمله يتركز على حث المواطنين للالتحاق في صفوف المقاتلين، والآخر يعمل بما يسمى ديوان الجند ومشترك في اغلب المواجهات العسكرية ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير".

وأشار البيان إلى أنه " جرى تدوين اقوالهما اصوليا واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

ر.إ

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