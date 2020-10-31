2020/10/31 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وترأس الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية.

واشاد الكاظمي خلال المباحثات بـ”العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين”، معبراً عن “سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة”.

وقال الكاظمي، إنه “سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية”.

واكد الكاظمي على “أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار”، داعياً الشركات المصرية الى “المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).