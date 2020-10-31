2020/10/31 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاز كونري بجوائز مختلفة خلال مسيرته الفنية، مثل الأوسكار، وجائزتي بافتا، وثلاثة جوائز غولدن غلوبز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شون كونري.. وفاة "جيمس بوند" بعمر 90 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شون كونري.. وفاة "جيمس بوند" بعمر 90 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).