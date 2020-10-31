عاجل | نتائج مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية برئاسة مصطفى الكاظمي ونظيره المصري

2020/10/31 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي: نشيد بالعلاقات الأخوية بين البلدين ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة الشعبين.

– الكاظمي: نثمن موقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

– الكاظمي: سعيدون لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

– الكاظمي: سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

– الكاظمي: نؤكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار.

– الكاظمي: ندعو الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

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