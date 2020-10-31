لقطات من مراسم استقبال الكاظمي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

2020/10/31 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، السيد مصطفى مدبولي، الذي يزور العراق على رأس وفد كبير.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية، بالعاصمة بغداد، بمناسبة زيارة رئيس وزراء دولة مصر، حيث عزف النشيد الوطني للبلدين .

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