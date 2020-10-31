نتائج مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية

2020/10/31 | 16:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 نشرين الاول 2020)، أن "الكاظمي أشاد، في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وعبّر الكاظمي عن "سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد على "أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

واشار البيان الى أن "المباحثات تتركز على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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