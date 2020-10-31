وزير الداخلية يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأصحاب المحال القريبة من ساحة التحرير

2020/10/31 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأصحاب المحال التجارية القريبة من ساحة التحرير.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن "الغانمي اطلع ميدانيا على جهود تشكيلات وزارة الداخلية المختلفة، خلال مساهمتها مع باقي الأجهزة الأمنية في افتتاح ساحة التحرير ببغداد والمناطق المحيطة بها".

واضاف ،أن " وزير الداخلية التقى بعدد من الضباط والمنتسبين المشاركين في تنظيم حملات واسعة للتنظيف والتوعية، كما التقى بعدد من المواطنين".

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