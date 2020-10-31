الانيق يقهر الصناعات الكهربائية بثلاثية

2020/10/31 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح فريق الطلبة في تحقيق فوزه الاول بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي 2020/ 2021، بتغلبه على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة.

المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، شهدت سيطرة الانيق بالطول والعرض على مجرياتها، حيث انتظر حتى الدقيقة 26 ليسجل الهدف الأول عن طريق محمد جفال، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الأنيق ان يزيد الغلة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق مظهر احمد في الدقيقة 65، ليعود محمد جفال ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع الأنيق رصيده الى النقطة 4، بينما بقي الصناعات من دون نقاط.

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