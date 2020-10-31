بعد انقطاع.. 6 محافظات تدشن موعدها مع وسيلة النقل الأرخص ثمنًا

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداداعلنت وزارة النقل، الشركة العامة لسكك حديد العراق، عن استئناف رحلاتها اليومية من محطة بغداد المركزية باتجاه محطة البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية اعتباراً من اليوم السبت .

وبحسب بيان للوزارة فإن مدير عام السكك طالب الحسيني قال: ” تستأنف شركتنا انطلاق رحلاتها اليومية اعتبارا من اليوم السبت 2020/10/31 من بغداد الى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية (الحلة – الديوانية – السماوة –الناصرية”.

وبين ان “القطار ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة (7/00) مساءً بينما ينطلق قطار البصرة الساعة (7/30) مساءً “.

وشدد على الالتزام بـ”كافة التدابير والاجراءات الوقائية في مجال التعفير والتعقيم المستمر على وفق تعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا وحماية مسافرينا الكرام من هذا الوباء بالتعفير داخل مشتملات القطارات والارصفة .”

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