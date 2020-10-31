الطلبة يدشن الانتصار في الممتاز بفوز عريض على الصناعات

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

دشن فريق الطلبة بكرة القدم اليوم السبت (31 تشرين الاول 2020)، الدوري الممتاز بفوز عريض، جاء من بوابة فريق الصناعات الكهربائية، في لقاء جرى على ملعب الصناعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري وانتهى 3- صفر.

الشوط الاول شهد افضلية طلابية وهدف التقدم عند الدقيقة 26 جاء بواسطة محمد جفال، لينتهي الشوط الاول بالهدف الطلابي الوحيد.

وزاد الطلاب غلة الاهداف في الشوط الثاني وهدف والهدف الثاني عند الدقيقة 65 بواسطة مظهر احمد والثالث عن طريق محمد جفال ايضا في الدقيقة 69 ، لينتهي اللقاء طلابي 3- صفر.

وكانت الجولة الاولى قد شهدت تعادل الطلبة مع نفط البصرة، فيما خسر الصناعات من النفط صفر – 2 في الجولة نفسها.

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