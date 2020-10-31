الأعرجي وبلاسخارت يبحثان تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث الجانبان تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم …

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