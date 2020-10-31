النفط: إعادة إستئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى خلال ساعات

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، إعادة إستئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى، خلال الساعات المقبلة، والذي كان قد انفجر في وقت سابق اليوم.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأنبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة إلى بغداد (42) عقدة والمغذي لبعض محطات …

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