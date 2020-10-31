الطلبة يهزم الصناعات بثلاثية بيضاء

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا /حقق فريق نادي الطلبة فوزا كبيرا على فريق الصناعات الكهربائية بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الصناعة لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.الطلبة دخل المباراة عازما على تعويض تعادله غير المقنع في الجولة الأولى أمام نفط البصرة وتمكن من استثمار ركلة جزاء في الدقيقة ٢٨ سجل منها محمد جفال الهدف الاول، وحاول الطلبة مضاعفة النتيجة لكن الشوط الأول انتهى بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني واصل الطلبة افضليته وتمكن من تعزيز النتيجة في الدقيقة ٦٠ عبر لاعبه الشاب مظهر احمد، الصناعات بحث عن فرصة لتقليص النتيجة لكنه دفع ثمن الأخطاء المتكررة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية سجل منها محمد جفال الهدف الثالث في الدقيقة ٦٨، لتنتهي المباراة بفوز الطلبة بثلاثية نظيفة./انتهىورفع الطلبة رصيده إلى النقطة الرابعة فيما بقي الصناعات الكهربائية بدون نقاط./انتهى

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