مستشار الأمن القومي يبحث مع بلاسخارت الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاعرجي التقى اليوم بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، الى جانب مناقشة الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي".وأكدت بلاسخارت أن المرحلة الحالية قد شهدت فرقاً واضحاً في التعامل مع التظاهرات، واختلافاً كبيراً عن العام الماضي، معربة عن ارتياحها الشديد لتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بكل مهنية وإنسانية.



من جانبه أكد الأعرجي أن توجيهات الحكومة برئاسة الكاظمي، كانت خارطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين وفهم رسالتهم، مثنيا على تعاون المتظاهرين ورغبتهم في إعادة الحياة الطبيعية الى مركز العاصمة بغداد، مشيدا في الوقت نفسه بالانضباط العالي للقوات الأمنية، الى جانب حفاظها على أمن وسلامة المتظاهرين./انتهى7

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