الكشف عن حجم الدمار الذي احدثه

2020/10/31 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، السبت، عن وثائق تبين حجم الخراب والدمار الذي احدثه داعش الارهابي في 3 مدن داخل المحافظ...

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