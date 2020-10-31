العراق يسجل انخفاض كورونا: 1997 إصابة جديدة

2020/10/31 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 1997 إصابة جديدة، فضلا عن تماثل 2414 حالة للشفاء و48 وفاة.

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