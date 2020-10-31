الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار

2020/10/31 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، فيما أكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار.وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بـ”العلاقات الأخوية بين البلدين”، معربا …

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