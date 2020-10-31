مساعدو ترامب يستعدون لهزيمة ساحقة في الانتخابات والممولين يأسفون على دعمهم له

2020/10/31 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية ان سحابة سوداء من الحزن تخيم على وجوه المقربين من الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومسؤولي البيت الابيض اثناء استعدادهم ليوم الانتخابات الكارثي حيث يتوقعون هزيمة الرئيس الامريكي .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” العديد من المسؤولين لا يرون أي طريقة يمكن للرئيس أن ينسحب فيها من اعادة انتخابه الفاشلة فقد قطع ترامب كل الجسور وفجر كل امل باعادة انتخابه مرة اخرى”.

وعبر المستشار المؤقت لترامب ستيفن مور عن اسفه لهزيمة الرئيس قائلا إن ” اسواق الرهان تمنح بايدن نسبة 60 بالمائة للفوز و 40 بالمائة لترامب ولدي شعور سيء حيال هذا الامر ، فيما قال دان إبرهارت ، أحد كبار المانحين و الرئيس التنفيذي لشركة كناري إنه يأسف للتبرع لحملة الرئيس ، مضيفًا أنه سيغير كل شيء لو كان بالمستطاع بالنسبة له اتخاذ قرار جديد ” لأنه راهن على الحصان الخاسر.

واوضح ابرهارت ان ” نسبة فوز ترامب لاتتجاوز 25 بالمائة حيث ركزت حملته على اثارة وتأجيج قاعدته الانتخابية وليس على كسب المزيد من الناس، كما ان ازمة فايروس كورونا القت بثقلها على ادارة ترامب ومن خلال الاقبال الكبير على الانتخابات من قبل الديمقراطيين واليساريين فان هذا يعني انه لاتوجد فسحة امل لفوزه مجددا”.

وفقًا لإبرهارت فانه ” إذا ما أُتيحت له فرصة ثانية ، كان سيستخدم أمواله في العمل لإنقاذ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدلاً من المساهمة في دعم رئيس ا يتطلع إلى أن يكون رئيساً لولاية واحدة فقط “.

واشار التقرير الى أن ” ترامب لايزال يكذب الاخبار وارقام الاستطلاعات معتقدا أنه قادر على الفوز ويستشهد بحجم الحشود في التجمعات التي يعقدها إلى مساعديه المقربين ، لكنهم غير مقتنعين باعتراف أحدهم حيث قال ” لو كان احد آخر قد قال لي هذا الامر لانكرت عليه “، مبينا أن ” مسؤولي البيت الابيض يتوجهون بانظارهم الى رئاسة ما بعد ترامب “.



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