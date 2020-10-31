الحشد الشعبي يكشف التفاصيل الاولى لاستهداف الانبوب الغازي في المثنى..طائرة مسيرة ضربته

2020/10/31 | 16:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

كشفت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن انباء بوجود طائرة مسيرة وراء استهداف الانبوب الغازي ومقر الحشد بالمثنى، مبينا ان 7 من مقاتلي الحشد اصيبوا خلال الانفجار.

وقال مدير معاونية الحشد الشعبي في محافظة المثنى ياسر عبد الامير لـ/المعلومة/ ان “الانفجار الذي استهدف الانبوب الغازي ومقر اللواء 44 الحشد الشعبي في المثنى اسفر عن اصابة 7 من مقاتلي الحشد بجروح متفاوتة فضلا عن عدد من المدنيين العزل بينهم اطفال”.

واضاف ان “شهادات الجرحى من مقاتلي الحشد والمدنيين في المنطقة اكدوا سماع صوت طائرة مسيرة قبل الانفجار بلحظات مما يثير الشكوك باستهداف المقر عبر تلك الطائرة”.

واوضح عبد الامير ان “الانفجار دلالاته واضحة بفعل فاعل لكن لم نتوصل الى النتيجة النهائية”، مشيرا الى ان “هيئة الحشد بانتظار نتائج التحقيق من الجهات المعنية التي شكلها المحافظ للوقوف على اسباب الانفجار”.

وكان عضو مجلس محافظة المثنى السابق علي حنتوش اعلن، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية في المحافظة للوقوف على اساب الرئيسية وراء انفجار الانبوب الغازي، مبينا ان اللجنة ضمت اطراف عديدة.

وتعرض مقر تابع للحشد الشعبي للانفجار مع انبوب غازي، فجر اليوم، في محافظة المثنى مما ادى الى تسجيل عدد من الشهداء والجرحى.انتهى25و

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