الموقف الوبائي.. حالات التعافي من كورونا اعلى من الاصابات

2020/10/31 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان حالات الشفاء المسجلة اعلى من الاصابات خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 2414 حالة تعافي من الفايروس المستجد، مشيرة الى ان حالات الاصاباة الجديدة المسجلة بلغت 1997 حالة، وكما الجدول ادناه.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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