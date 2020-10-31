2020/10/31 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الاتحادي وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي، وفي مستهل الاجتماع، اشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وعبّر الكاظمي، خلال البيان، عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد كذلك على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار"، داعيا "الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وتتركز المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الى العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من اليوم، فيما كشفت وزارة الخارجية ان زيارة الوفد المصري الى بغداد تأتي استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي اجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة ،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين ،الذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان.

PUKmedia عن اعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).