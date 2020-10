مقتل طيار عراقي ومساعده بتحطم طائرة عسكرية شمالي البلاد

2020/10/31 | 16:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة عسكرية من طراز "سيسنا كرفان" المخصصة لأغراض التدريب، خلال طلعة تدريبية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.يأتي ذلك بعد أيام من عودة الجدل حيال مشاكل في صيانة الطائرات العسكرية العراقية منذ انسحاب الفريق الأميركي الذي يتولى مساعدة العراق في المهمة من قاعدة بلد شمالي البلاد، بفعل الهجمات الصاروخية التي نفذتها مليشيات مرتبطة بإيران منذ شباط العام الماضي على قواعد ومعسكرات تضم قوات تتبع التحالف الدولي أو الولايات المتحدة.

وقال بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني العراقية إن خللاً فنياً في الطائرة "سيسنا كرفان 172" المخصصة لأغراض التدريب أدى إلى احتراقها وسقوطها في مدينة بلد ضمن منطقة "سيد محمد"، قرب وحدات سكنية غير مأهولة، مؤكداً أن الحادث أدى إلى مقتل المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

Iraqi Security Media Cell: a Cessna Caravan aircraft crashed on a training mission in Salahadin province’s Balad district.



Its pilot, a lieutenant colonel, & copilot, a captain, were killed.The crash was due to technical issues.



#Iraq pic.twitter.com/lux3bAvKhe

في المقابل، أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر أن الطيار ومساعده توفيا إثر الحادث، لافتاً إلى أن الطائرة سقطت بمنطقة غير مأهولة، في إشارة إلى عدم وجود أي خسائر ثانية بالحادث.

عاجل🔴 سقوط طائرة تدريب عراقية في قضاء #بلد ومصرع طاقمها المقدم الطيار ومساعده .



pic.twitter.com/XssuR7E6Dt

في الأثناء، قال مسؤول بقاعدة بلد الجوية إن تحقيقاً فُتح في الحادث، بالتزامن مع وصول مسؤولين من سلاح الجو إلى منطقة الطائرة المنكوبة، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "الحادث هو الأول من نوعه منذ عامين، بعد سقوط طائرة في واسط جنوبي العراق، راح ضحيتها سبعة عسكريين بسلاح الجو"، متوقعاً الإعلان عن نتائج التحقيق بالحادث في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واعتبر الخبير بالشأن العسكري العراقي العميد المتقاعد رافع الصالحي أن الحادث يعكس مدى حاجة العراق إلى عودة خبراء الصيانة الأميركيين، خصوصاً مع توارد المعلومات بشأن حاجة طائرات عدة ضمن سرب مقاتلات "إف 16" إلى الصيانة.

ووفقاً للصالحي، فإن المباحثات الأخيرة لوزير الدفاع جمعة عناد مع المسؤولين الأميركيين ركزت على هذه النقطة، لكن واشنطن تبحث عن ضمانات لأمن فرق الصيانة العاملة في العراق، سواء تلك المتخصصة بالطائرات أو فرق صيانة دبابات "أبرامز" التي انسحبت هي الأخرى.



ويضيف لـ"العربي الجديد" أن تهديدات الفصائل المسلحة تُعتبر السبب الرئيس للمشاكل التي تعترض سلاح الجو العراقي بعد انسحاب شركتي "ساليبورت" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتين من العراق، واللتين كانتا طوال السنوات الماضية تشرفان على أعمال الصيانة والتأكد من سلامة الطائرات.

وتداول ناشطون مقطعاً مسجلاً من كاميرا مراقبة للحظة سقوط الطائرة، تظهر قرب مكان سقوطها من منازل ريفية في المنطقة، فضلاً عن صور قائد الطائرة ومساعده اللذين قتلا بالحادث.

تحطم طائرة تدريب عراقية قرب مدينة " بلد" شمال بغداد، واستشهاد طيارَيها...انا لله وانا اليه راجعون......لحظة سقوط الطائرة pic.twitter.com/RAmiWJ0gut

سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية )، مما ادى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء #بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير الماهوله، وقد أدى الحادث الى مصرع المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.



pic.twitter.com/qmFoH1aLq6

