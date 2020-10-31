نيجيرفان بارزاني: نجم الدين كريم قدم زهرة شبابه لثورة كوردستان

2020/10/31 | 16:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تعازيه بوفاة محافظ كركوك نجم الدين كريم، مشيراً إلى أن الراحل "قدم زهرة شبابه لثورة كوردستان وخدم البارزاني الخالد".

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