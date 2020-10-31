الصحة تسجل 1997 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1997 اصابة بـ وباء كورونا و 2414 حالة شفاء اضافة الى وفاة 48 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
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