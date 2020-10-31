نائب يحمل الحكومة مسؤولية انفجار الانبوب الناقل للغاز في المثنى

2020/10/31 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حمل النائب عن كتلة بدر النيابية عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون، الحكومة مسؤولية الحادث المريع بانفجار الانبوب الناقل للغاز في محافظة المثنى.

وقال شعلان ابو الجون في بيان صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان انفجار الانبوب الناقل للغاز لم يكن انفجار فني لكن هنالك ربما اسباب اخرى تقف خلفه، لكننا بانتظار نتائج التحقيق، قبل استعجال اطلاق الاحكام”.

واضاف ان “لدينا معلومات حسب ما رواها شهود العيان لكن لا نريد ان نسبق الاحداث لان البعض يعتبرها استهداف للحكومة الا اننا سيكون لنا موقف اخر بعد استكمال التحقيقات وسنراقب عن كثب وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح او المراوغة والتأخير العمد”.

واكد ان على الحكومة تعويض عوائل الضحايا من المواطنين الشهداء منهم والجرحى.

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