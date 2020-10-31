فاجأها حبيبها على السجادة الحمراء لطلب يدها للزواج

2020/10/31 | 16:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

فوجئت الفنانة المصرية بشرى في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بزميلها الفنان خالد الصاوي وهو يطالبها بخلع كمامة الوجه قبل أن يتناول يدها ويقتادها على السجادة الحمراء، وسط مجموعة من زملائهما الفنانين، ليتقدم حبيبها ويطلب يدها للزواج أمام أعين الجميع.

ووثق مقطع فيديو الموقف الذي نال إعج...

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