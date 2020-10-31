2020/10/31 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- وقع عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومتين المصرية والعراقية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين.



كانت اللجنة العليا “المصرية – العراقية” المشتركة، قد انعقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وهو أول انعقاد للجنة منذ قرابة 31 عاماً.



كان “الكاظمي”، قد استقبل “مدبولي”، بمقر مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منذ 31 عاما..



مصر والعراق توقعان 15 اتفاقية وكالة الصحافة المستقلة.

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