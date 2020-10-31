الدفاع تصدر بيانا بشأن سقوط الطائرة في بلد

2020/10/31 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الدفاع، السبت، بيانا بشأن سقوط الطائرة في بلد.

وقالت الوزارة في يبان تلقت السومرية نيوز، ان "طائرة من نوع سزنا كرفان ١٧٢ التدريبية تعرضت أثناء واجباتها الاعتيادية، الى خلل فني، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد بمنطقة سيد محمد"، مبينة ان "الحادث ادى الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

ونعت الوزارة "الشهيدين البطلين اللذين وافاهما الاجل نتيجة سقوط الطائرة"، مستذكرة "مواقف الفقيدين البطولية والمهنية والانسانية طيلة خدمتهما العسكرية".





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