زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع عشر/ 1 - دلور ميقري

2020/10/31 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري العام التالي، كان عام الأحزان بالنسبة لبيان، وكانت تحمل في رحمها كاتبَ سطور هذه السيرة السلالية.



بقيت امراة جمّو إلى آخر عُمرها، تعتقد أنّ عيناً شريرة شاءت تدبيرَ مآسي ذلك العام.



لقد عرفت في حينه عدةَ نساءٍ، يملكن هكذا عين غير بريئة: امرأة كَوتشي، التي طارت أرواحُ أطفالها مع ملائكتهم وهم صغار؛ وكانت عيناها، للمصادفة، زرقاوين.



مزيّن، امرأة فَدو، التي علمنا مشكلتها مع الإنجاب ومبلغ كراهيتها لنسا ......





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