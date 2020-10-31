شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]28 ((عَنْ المرأة شابّةً وعجوزاً)) - إبراهيم جركس

2020/10/31 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]28((عَنْ المرأة شابّةً وعجوزاً)) على غرار نهاية القسم 24 "عن الصديق"، يشكّل هذا القسم إشكالية بالنسبة لقارئ القرن الحادي والعشرين لأنّه يستخدم صوراً نمطية شائعة في أواخر القرن التاسع عشر المتعلّقة بالجنس والتلاعب بها دون تحطيمها بشكلٍ كامل.



وقد أعرَبَ العديد من النقّاد عن أسفهم للكليشيهات والعبارات المبتذلة وغير المستساغة التي تدلّ على هيمنة ......





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