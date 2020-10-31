معلبات فارغة للإستهلاك العام - حمدى عبد العزيز

2020/10/31 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز (تمكين المرأة) ، (تمكين الشباب) ، (تمكين الأقباط) ..، كلما ترددت هذه العبارات في المواسم والإستحقاقات والموالد والمهرجانات السياسية ..



تتردد داخلي تلك الكلمات العبقرية للشاعر الراحل الجميل طاهر البرنبالي والتي جاءت ضمن تتر المسلسل الدرامي الشهير (حياة الجوهري) [ ..



ماتزيفوش الحقايق ده الحق شق الليل ..، والبحر ماعادش رايقوالبحر صبره قليل ..] كلمات طاهر البرنبالي تأتي كا ......





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