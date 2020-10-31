الأعرجي لـ”بلاسخارت”: توجيهات الحكومة كانت خارطة طريق في التعامل مع المتظاهرين

2020/10/31 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مثلت خارطة طريق في التعامل مع مطالب المتظاهرين وفهم رسالتهم.

جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة بمجالات حقوق الإنسان وعدد من قضايا السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي، حيث أشاد الأعرجي بتعاون المتظاهرين ورغبتهم بإعادة الحياة إلى طبيعتها في بغداد، وانضباط القوات الأمنية في حفظ أمن وسلامة المتظاهرين.

بدورها أكدت بلاسخارت أن المرحلة الحالية شهدت فرقا واضحا في التعامل مع التظاهرات الشعبية، واختلافا كبيرا عن العام الماضي، عبر التعامل المهني والإنساني للقوات الأمنية مع المتظاهرين.

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