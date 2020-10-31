التربية البرلمانية: كورونا أهون من عدم صرف الرواتب

2020/10/31 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، اليوم السبت، ان عدم صرف الرواتب له تأثير أكبر على العملية التربوية من تفشي فايروس كورونا.

وقال شمول آِشين عضو لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان عدم صرف الرواتب في وقتها له تأثير أكبر من كورونا، على العملية التعليمية، مشيرا الى ان على الحكومة في اقليم كوردستان، قبل البت في بدء العملية التعليمية، ان تعالج مسألة تأخر صرف رواتب المعلمين.

وأضاف: برأيي ان عملية التعليم الالكتروني والتعليم المركب، ليست له اية فائدة للطلبة وتعلم فقط على اضاعة الوقت.

واشار آشين الى، انه من الضروري البدء بالعملية التعليمية والتربوية داخل المباني والقاعات الدراسية بشكل فعلي كما الحال في باقي المؤسسات الحكومية، لافتا الى ان وزارتي التعليم العالي والتربية في حكومة اقليم كوردستان باستطاعتهما وضع خطط جديدة وتقليل حالات التلامس بين الطلبة.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر ان تصدر وزارة التربية في اقليم كوردستان قرارها بشأن العام الدراسي الحالي، اعتمادا على احصائيات الاصابات بكوفيد19 في الاقليم.

PUKmedia خاص‌

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