توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تعاون بين العراق ومصر

2020/10/31 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وسبعة وزراء من حكومته شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت الحادي والثلاثين من اكتوبر 2020 م مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الشقيقين مصر والعراق.

حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، بمقر مجلس الوزراء في بغداد، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

1.



مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2.



مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ سالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

3.



مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4.



مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ طه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

5.



البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6. مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و الدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7.



اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، و/ ناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8.



مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9.



مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

10.



مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور/ علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11. بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12.



مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13.



مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ منهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14.



مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الإستثمار العراقي.

15. بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/ علي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

PUKmedia / القاهرة - ابراهيم محمد شريف‌

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