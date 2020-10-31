“توفي أثناء نومه” رحيل النجم العالمى شون كونري عن عمر يناهز 90 عاما

2020/10/31 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/رحل عن عالمنا النجم الإسكتلندي شون كونري​، اليوم السبت ، بطل أفلام “​جيمس بوند​”، عن عمر ناهز الـ90 عاماً ،وتوفي وهو نائما ، أثناء وجوده في جزر الباهاما، وكان مريضا لبعض الوقت ، حيث كان يعانى من مرض الزهايمر ،وفقا لوسائل إعلام بريطانية.



ويعرف شون كونري sean connery بأسطورة حية ونجم هوليوود، وسيظل دائمًا […]

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