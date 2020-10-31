المالية النيابية تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

2020/10/31 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حددت لجنة المالية النيابية، السبت، موعد صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيتم اطلاق رواتب الموظفين وفق تصريحات الحكومة”، لافتا الى ان “اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن توفر بدائل لصرف رواتب الموظفين”.

واضاف ان “المالية النيابية تمتلك ورقة لمعالجة الوضع المالي لمدة ستة اشهر”، مبينا ان “الحكومة لا تزال مستمرة بالانفاق غير القانوني وهناك مخالفة حول صرف أموال لكردستان”.

و اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، ان وزارة المالية ابلغت مجلس النواب بانها صرفت ٣٩ ترليون دينار لرواتب الاشهر الماضية.



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