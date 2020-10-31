نادي النجف يدرس الانسحاب من الدوري العراقي بكرة القدم

2020/10/31 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، أنها تدرس الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وكانت الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة، قد قررت في وقت سابق اليوم، اعتبار النجف خاسرا امام نفط الوسط بسبب عدم حضوره ملعب المباراة في كربلاء.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي رضوان الكندي في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (31 تشرين الاول 2020)، إن "إدارة النادي ستعقد اجتماعا مهما عصر هذا اليوم لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا ردا على القرارات الظالمة والتعسفية التي صدرت من الهيئة التطبيعية ضد فريق النادي بكرة القدم خلال الأيام الأخيرة".

واضاف "بعد المراوغة ومحاولة رد اعتراض النادي حول إشراك نادي الديوانية لاعبا مسجلا خارج الفترة المحددة لتسجيل اللاعبين وبعد غلق فترة الانتقالات الصيفية ، جاء قرارها بنقل مباراة فريق نادينا أمام فريق نفط الوسط التي كان من المقرر اقامتها يوم أمس الجمعة في النجف الأشرف إلى ملعب كربلاء بادعاء عدم حصول ملعب النجف على الترخيص".

وبثن أن "هذا الادعاء غير صحيح ويدحضه الواقع ، حيث إن ملعب النادي مرخص حسب قرارات لجنة التراخيص في العام الماضي التي زارت الملعب ثلاث مرات وأقرت بصلاحيته لإقامة المباريات الرسمية ، وهذا ما أكده ضياء عبد الحسين عضو لجنة التراخيص السابق في تصريحه لإحدى القنوات الفضائية يوم الخميس الماضي".

وتابع "كما إن فريقنا لعب أربع مباريات ضمن بطولة الدوري أمام أندية الكهرباء ( مرتين ) والصناعات الكهربائية وأمانة بغداد ، ومباراة خامسة مع نادي النفط ضمن بطولة الكأس على الملعب فكيف تم السماح له بخوض تلك المباريات على أرض الملعب لو لم يكن مرخصا ؟! ، ولجنة التراخيص الحالية على لسان رئيسها د.



حسين فلامرز قد أقرت اعتماد الملاعب المرخصة في الموسم الماضي لاستثناء العراق من التراخيص في هذا الموسم كما أكد ذلك السيد رئيس اللجنة لأكثر من مرة في تصريحاته للقنوات الفضائية".

وبين أن "إدارة نادينا حاولت وبتدخل عدد من المسؤولين ومنهم لؤي الياسري محافظ النجف الأشرف وبعض أعضاء مجلس النواب العراقي خلال اليومين الماضيين الوصول لحل مرضي لهذا الاشكال ، لكن واجهت موقفا متزمتا وإصرارا غريبا من الهيئة التطبيعية على موقفها الرافض لجميع محاولاتنا بالتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ، وكان الإصرار واضحا على إلحاق الضرر بنادينا بشكل غريب لم يكن مألوفا في الساحة الرياضية حتى في العهود الغابرة ، وعليه فإن إدارة النادي وجدت نفسها ملزمة أمام جماهيرها والوسط الرياضي باتخاذ الموقف الذي يرد الاعتبار لهذا النادي العريق الذي كان وسيبقى رافدا مهما من روافد الرياضة العراقية وكرة القدم بالذات ، وتم الاتصال ببعض المحامين المعروفين لتدويل القضية ، كما ستدرس إدارة النادي خيار الانسحاب من جميع المسابقات التي تقيمها الهيئة التطبيعية ومنها بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم".

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