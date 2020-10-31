2020/10/31 | 17:31 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]ضربت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4 درجات جنوب غرب منطقة سفري حصار التركية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارتدادية تضرب جنوب غرب تركيا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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