حزب العمال تبنى الهجوم.. حكومة إقليم كردستان: تفجير أنبوب النفط مع تركيا عمل إرهابي

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت حكومة إقليم كردستان العراق عملية استهداف أنبوب تصدير النفط الرئيسي بين العراق وتركيا بـ"العمل الإرهابي"، بالتزامن مع تبني حزب العمال الكردستاني العملية التي تسببت بوقف تدفق النفط من الإقليم إلى الموانئ التركية بشكل كامل.

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