صالح بذكرى مرور عقد كامل على مجزرة سيدة النجاة: تضافر الجهود قضى على الجماعات التكفيرية

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

رئيس الجمهورية مستذكراً مع بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي جريمة الإرهاب في كنيسة سيدة النجاة: يجب مواصلة الجهد لمكافحة الإرهاب والتطرف وحماية مسيحيي الشرق

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 31 تشرين الأول 2020 في قصر بغداد، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي.

وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه مسيحيو الشرق في المنطقة، وما يمثلونه من إرث تاريخي وتنوع ثقافي وديني مشترك مع باقي الأديان والطوائف، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا النسيج ووقف هجرة المسيحيين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لأمنهم وحمايتهم أسوةً بباقي الأطياف والمكونات.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى لضرب التعايش المشترك في المنطقة والعالم، وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التكفيرية الساعية لتهديد السلم والأمن المجتمعيين.

واستذكر السيد الرئيس مع البطريرك، الذكرى العاشرة للجريمة الإرهابية البشعة التي تعرضت لها كنيسة سيدة النجاة، التي تصادف ذكراها اليوم، وراح ضحيتها عددٌ من أبناء الوطن من المسيحيين خلال إقامة قداس.

وأضاف سيادته ان تضافر قوى الشعب والأجهزة الأمنية ساهم في القضاء على الجماعات التكفيرية، إذ كانت إرادة السلام اقوى من أهداف الإرهاب البغيضة.

من جانبه قدم البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لدوره الفاعل في متابعته المتواصلة لقضايا المسيحيين في العراق، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

يتبع..

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