الدفاع تصدر بياناً بشأن سقوط طائرة تدريب ومصرع طاقمها

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، بياناً بشأن سقوط طائرة تدريب عسكرية، مااسفر عن مصرع ضابط برتبة مقدم ومساعده.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تعرضت طائرة من نوع سزنا كرفان ١٧٢ التدريبية أثناء واجباتها الاعتيادية، الى خلل فني، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد بمنطقة …

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