القانونية النيابيـة لـ/ نينا / : مقترحات جديدة لترشيح ممثلي الاقليات وتقنين دور الفقهاء في المحكمة الاتحاديـة

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلافات الرئيسـة في قانون المحكمة الاتحادية ، كاشفة عن مقترحات جديدة لترشيح ممثلي الاقليات وتقنين دور فقهاء الشريعة الاسلامية .وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" دور فقهاء الشريعة الاسلامية وجهة الترشيح لقضاة المحكمة الاتحادية ومدة ولايتهم ، لاتزال محل خلاف وجدل رئيس "، مشيرا الى ان " الية التصويت على قرارات المحكمة هي الاخرى عقدة رئيسة لان المادة 92 نصت على ثلثي الاعضاء ، ونصوص اخرى تتحدث عن الاغلبية ، وهناك من يقترح الاغلبية البسيطة لتعديل اي قانون والبعض يصر على تحقق نصاب ثلثي الاعضاء ".واضاف ان " اللجنة القانونية تسلمت مقترحات ممثلي الاقليات للترشيح في المحكمة الاتحادية وان يكون دور الفقهاء استشاريا لا اصيلا ، لان النصوص السابقة تجعل الفقهاء كأنهم اعضاء اصلاء في المحكمة الاتحادية التي هي محكمة دستورية تفسر القوانين "، مبينا ان " الاقليات اقترحت ترشيح قانونيين لتمثليها ويمكن للفقهاء ان يقدموا اراء ومقترحات ".وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية ./انتهى5

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