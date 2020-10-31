رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى لضرب التعايش المشترك في العالم

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى لضرب التعايش المشترك في المنطقة والعالم، وقطع الطريق أمام الجماعات التكفيرية الساعية لتهديد السلم والأمن المجتمعيين.واشاد صالح خلال لقائه اليوم البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي ، بالدور الذي يلعبه مسيحيو الشرق في المنطقة، وما يمثلونه من إرث تاريخي وتنوع ثقافي وديني مشترك مع باقي الأديان والطوائف، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا النسيج ووقف هجرة المسيحيين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لأمنهم وحمايتهم أسوةً بباقي الأطياف والمكونات.واستذكر رئيس الجمهورية مع البطريرك، الذكرى العاشرة للجريمة الإرهابية البشعة التي تعرضت لها كنيسة سيدة النجاة، التي تصادف ذكراها اليوم، وراح ضحيتها عددٌ من أبناء الوطن من المسيحيين خلال إقامة قداس، مبينا ان " تضافر قوى الشعب والأجهزة الأمنية ساهم في القضاء على الجماعات التكفيرية، إذ كانت إرادة السلام اقوى من أهداف الإرهاب البغيضة"./انتهى5

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