2020/10/31 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، تفاصيل سقوط طائرة عسكرية عراقية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان تفاصيل سقوط طائرة عسكرية عراقية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان تفاصيل سقوط طائرة عسكرية عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).